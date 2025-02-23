Власьев день 24 февраля: запрещено экономить на ужине и трудиться
24 февраля – День памяти святого Власия, покровителя скота
24 февраля (11 февраля по старому стилю) православная церковь чтит память священномученика Власия, епископа Севастийского, жившего в IV веке. В народных традициях святой Власий ассоциировался со славянским богом Велесом, покровителем скота.
Традиции и поверья на Власьев день
В этот день святому молились о здоровье скота, благополучии в хозяйстве и семье. Особое внимание уделяли уходу за коровами – их хорошо кормили и ласково обращались с ними. Однако убивать скотину в этот день категорически запрещалось.
Считалось, что с Власьего дня начинались скотские торги, а святой мог помочь как в продаже, так и в удачной покупке животных.
Что нельзя делать
Запрещено работать – иначе скотину могут поразить болезни или сглаз.
Не резали коров и другой скот – чтобы не навлечь беду на хозяйство.
Что принято делать
Устраивали обильный ужин, на котором традиционно готовили свинину и пироги.
Угощали не только свою семью, но и соседей и путников – считалось, что это принесёт удачу.
Именинники 24 февраля
Сегодня день ангела отмечают:
Всеволод, Гавриил, Георгий, Дмитрий, Захар, Порфирий.
Этот день в народе считался особым для всех, кто занимается сельским хозяйством и животноводством.
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