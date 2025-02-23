Власьев день 24 февраля: запрещено экономить на ужине и трудиться

24 февраля – День памяти святого Власия, покровителя скота

24 февраля (11 февраля по старому стилю) православная церковь чтит память священномученика Власия, епископа Севастийского, жившего в IV веке. В народных традициях святой Власий ассоциировался со славянским богом Велесом, покровителем скота.

Традиции и поверья на Власьев день

В этот день святому молились о здоровье скота, благополучии в хозяйстве и семье. Особое внимание уделяли уходу за коровами – их хорошо кормили и ласково обращались с ними. Однако убивать скотину в этот день категорически запрещалось.

Считалось, что с Власьего дня начинались скотские торги, а святой мог помочь как в продаже, так и в удачной покупке животных.

Что нельзя делать

Запрещено работать – иначе скотину могут поразить болезни или сглаз.

Не резали коров и другой скот – чтобы не навлечь беду на хозяйство.

Что принято делать

Устраивали обильный ужин, на котором традиционно готовили свинину и пироги.

Угощали не только свою семью, но и соседей и путников – считалось, что это принесёт удачу.

Именинники 24 февраля

Сегодня день ангела отмечают:

Всеволод, Гавриил, Георгий, Дмитрий, Захар, Порфирий.

Этот день в народе считался особым для всех, кто занимается сельским хозяйством и животноводством.