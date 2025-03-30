Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрамом

Президент России Владимир Путин направил поздравление мусульманам страны по случаю Ураза-байрам. Текст сообщения опубликовал муфтий Татарстана Камиль Самигуллин в своём телеграм-канале.

Глава государства отметил важность праздника для мусульман и подчеркнул их вклад в развитие страны. Он выразил уважение к работе мусульманских организаций, которые активно участвуют в общественной и культурной жизни, занимаются благотворительностью, образованием и патриотическими инициативами.

Путин также напомнил, что Ураза-байрам отмечается во всех регионах России — как в мечетях, так и в кругу семьи. По его словам, этот день символизирует стремление к духовному росту, милосердию и поддержке ближних.