Владимир Путин посетил Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

В ночь на Пасху президент России Владимир Путин принял участие в торжественном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве. Службу посетили и другие высокопоставленные лица — в том числе мэр Москвы Сергей Собянин, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, а также представители вооружённых сил.

Праздничному событию придало особую значимость прибытие в храм Благодатного огня из Иерусалима. Его в Россию доставил председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин.

Богослужение стало центральным событием пасхальных торжеств 2025 года в столице и символически подчеркнуло связь России с христианскими святынями.