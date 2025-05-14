ВкусВилл отмечает устойчивый покупательский интерес к чак-чаку, традиционной восточной сладости из теста и мёда. Продукт уверенно удерживает позиции в категории десертов, при этом находит новое прочтение в гастрономических и маркетинговых форматах.

Во ВкусВилле представлено девять позиций чак-чака, включая варианты с гречишным и цветочным мёдом, а также новинку — на топлёном молоке. Продукт активно покупают в Москве, Санкт-Петербурге, Химках, Балашихе, а также в таких городах, как Пятигорск, Апатиты и Пермь. По объёму продаж на одну торговую точку лидируют Трёхгорка, Мурманск и Дрожжино.

Чак-чак стабильно показывает рост в ключевые сезоны: летом, на Новый год и на праздники. Качественный продукт, понятный вкус и короткий состав — главные факторы выбора для покупателей. Отмечается, что 25–30% продаж чак-чака приходятся на онлайн, что соответствует средним показателям по категории десертов.

В последние месяцы чак-чак стал не только продуктом с историей, но и частью новой волны гастрономических трендов. Кофейни предлагают мороженое и бабл-ти с чак-чаком, в социальных сетях появляются мемы и дизайнерские образы, вдохновлённые сладостью. По мнению ВкусВилла, эта популярность стала результатом сразу нескольких факторов: рост интереса к культурному коду и возвращение к «своим» вкусам, запрос на простые и понятные десерты, на фоне усталости от сложных форматов, тренд на и ньюстальгию, где чак-чак идеально вписывается: неидеальный, липкий, но уютный, а также маркетинговая ирония, в которой чак-чак используется как мем и символ локальной идентичности.

ВкусВилл рассматривает чак-чак как продукт с потенциалом к дальнейшему развитию.

В планах — запуск новых вкусов, включая чак-чак с миндалём.

Интересно, что история проекта “Региональная полка” во ВкусВилле началась именно с чак-чака. Основная задача проекта — развитие базы местных производителей для прямых поставок в торговые точки и формирование отдельного ассортимента для региональных магазинов.