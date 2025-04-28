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Вице-спикер Даванков продолжит конфликт с Мизулиной после майских праздников

Вице-спикер Госдумы заявил, что намерен провери...

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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что продолжит противостояние с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной после майских праздников. Об этом он сообщил журналисту кремлёвского пула Александру Юнашеву.

«Буду проверять уже после «майских». Не будем гадать, просто подождём конца праздников. Это работа депутата — проверять деятельность», — прокомментировал Даванков возможную "мировую" с Мизулиной, пишет Life.ru.

Ранее стало известно, что Даванков потребовал прозрачного отчёта о расходовании 200 миллионов рублей бюджетных средств, полученных в 2024 году организацией Мизулиной — «Национальным мониторинговым центром помощи пропавшим и пострадавшим детям». По словам депутата, назначения расходов остаются неясными.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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