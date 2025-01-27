Вице-президент Мктрчян: отельеры Анапы ведут себя по-хамски

Летний туристический сезон 2025 года обещает быть непростым для Анапы из-за экологической ситуации, связанной с последствиями разлива мазута. Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян сообщил, что количество отдыхающих в Анапе значительно снизится, так как работы по устранению загрязнений завершатся только к лету 2026 года.

Тем не менее, полностью туристы от Анапы не откажутся: город планирует принять около 1,5 миллиона отдыхающих. Средние расходы на проживание составят около 7 тысяч рублей в сутки. Однако текущая ситуация с бронированиями практически заморожена: туристы ожидают снижения цен, но отельеры действуют наоборот, в некоторых случаях повышая стоимость проживания.

Для тех, кто ищет альтернативу, курорты Крыма, Геленджика, Туапсинского района, Сочи и Абхазии становятся все более привлекательными. Рост бронирований по этим направлениям уже заметен, заявил Мкртчян.

Экологические последствия разлива мазута остаются серьезной проблемой. Песок на пляжах Анапы пока считается токсичным, а природное восстановление займет не менее 10 лет.