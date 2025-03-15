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Великобритания планирует создать коалицию с Китаем против Трампа

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Великобритания рассчитывает на создание новой международной коалиции по защите климата, в которую войдут Китай и несколько развивающихся стран. Это шаг, направленный на компенсацию последствий отказа Дональда Трампа от «зеленой» политики и его сближения с такими странами, как Россия и Саудовская Аравия, которые придерживаются позиций, противоречащих усилиям по борьбе с изменением климата. Об этом сообщает The Guardian.

Министр энергетики Великобритании Эд Милибэнд прибыл в Пекин для трехдневных переговоров с высокопоставленными китайскими чиновниками. В ходе обсуждений рассматривались вопросы цепочек поставок «зеленых» технологий, угля и важнейших минералов для чистой энергетики.

Милибэнд отметил, что зеленая экономика Великобритании развивается в три раза быстрее, чем остальная экономика, однако доступ к ключевым компонентам и материалам будет критически важен для её дальнейшего роста. По его словам, для того чтобы обеспечить защиту будущих поколений от изменения климата, необходимо, чтобы все крупные эмитенты принимали участие в действиях по охране окружающей среды.

Министр подчеркнул, что не вовлечь Китай в обсуждение климатической повестки — это преступная халатность как по отношению к нынешнему, так и к будущим поколениям. Он добавил, что меры по защите климата внутри одной страны не будут эффективными, если другие крупные страны не будут выполнять свою долю обязательств. В статье он отметил, что борьба с изменением климата возможна только если такие страны, как Китай, ЕС, Великобритания и другие крупные экономики объединятся с уязвимыми развивающимися странами, чтобы противостоять влиянию США, России и Саудовской Аравии, которые продолжают поддерживать расширение использования ископаемых видов топлива.

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