Великобритания обеспокоена приближением российских военных судов к своим берегам

Великобритания обеспокоена присутствием российских судов у своих берегов. Российские военные корабли начали сопровождать суда, зарегистрированные в Палау и Малави, вблизи британского побережья. Об этом сообщает издание Exxpress, отметив, что наибольшее беспокойство возникло в Финляндии.

Как стало известно, раньше российские боевые корабли сопровождали только торговые суда, которые шли под российским флагом. Но на этот раз корвет "Бойкий" проекта "Стерегущий" был замечен рядом с иностранными судами, проходившими через Ла-Манш. Морской аналитик Марк Дуглас и специалист OSINT Кристиан Пантон сообщили, что российский корвет сопровождал танкер Selva. Это судно сначала шло под панамским флагом, находилось под британскими санкциями, а затем сменило юрисдикцию на Палау.

Selva ассоциируется с Россией и участвует в обходе международных санкций, связанных с ситуацией в Украине. Появление российского корвета рядом с такими судами воспринимается как провокация против Великобритании.

Источник: Exxpress