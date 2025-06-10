Ведомости: с 1 июля в РФ вырастут тарифы ЖКХ

С 1 июля 2025 года в России ожидается плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). По распоряжению правительства, тарифы на коммунальные услуги увеличатся в среднем на 11,9%. Для сравнения, в прошлом году тарифы выросли на 9,8%, а в 2023 году — на 8,1%, сообщают «Ведомости».

Как будут проиндексированы тарифы?

Согласно обновленной информации, тарифы на газ увеличатся в среднем на 10,3%, а на электроэнергию — на 12,6%.

Кроме того, правительство утвердило предельные индексы повышения тарифов для регионов, а также допустимые отклонения в отдельных муниципалитетах. В некоторых регионах подорожание может быть особенно сильным. Например, в Архангельской области тарифы могут вырасти на 24,8%, в Мордовии — на 22,8%, а в Челябинской области и Дагестане — на 22,3%. В других регионах, таких как Кемеровская область, Ингушетия и Пермский край, рост составит от 17,7% до 21,9%.

В Москве коммунальные услуги подорожают в среднем на 15%. Электричество поднимется до 7,16 руб. за киловатт-час (рост на 16,4%), горячая вода — до 312,5 руб. за кубометр (на 15%), а отопление — до 3738,37 руб. за гигакалорию (на 15%).

От чего зависит рост тарифов?

Рост тарифов на ЖКУ зависит от ряда факторов, таких как региональные особенности, состояние коммунальной инфраструктуры и финансовая ситуация в регионе. Как пояснил Сергей Колунов, первый заместитель председателя думского комитета по строительству и ЖКХ, в некоторых регионах, например, в Иркутской области или Хакасии, себестоимость электроэнергии ниже из-за наличия гидроэлектростанций. В других регионах, где активно добывают газ, он может быть дешевле из-за низкой себестоимости и меньших затрат на логистику.

Также стоит учитывать, что 43% коммунальных сетей в России нуждаются в замене, что приводит к высокому износу инфраструктуры и аварийности, особенно в зимний период. Для решения этой проблемы необходимо привлекать дополнительные средства.

Александр Якубовский, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, отметил, что региональные власти сами решают, какие именно тарифы повышать больше всего, чтобы уложиться в установленные лимиты. В северных и восточных регионах страны расходы на отопление и электроэнергию выше из-за логистических сложностей и высокой стоимости генерации тепла, но в этих же регионах действуют меры государственной поддержки, такие как субсидии.

Компенсация коммунальных расходов

Для некоторых категорий граждан предусмотрена компенсация 50% расходов на коммунальные услуги. Она выплачивается ежемесячно при отсутствии задолженности, которая была подтверждена судом за последние три года. На компенсацию могут претендовать:

инвалиды и семьи с детьми-инвалидами;

ветераны Великой Отечественной войны и других боевых действий;

педагоги бюджетной сферы из сельской местности;

пострадавшие от радиационных или техногенных катастроф;

члены семей погибших военнослужащих и сотрудники правоохранительных органов.

Для получения компенсации необходимо подать заявление в органы соцзащиты, МФЦ или через сайт «Госуслуги». Ответ будет предоставлен в течение 10 рабочих дней.