Вебкамщицу из Петербурга госпитализировали с телефоном внутри

20-летняя студентка Оксана, подрабатывающая в сфере интим-услуг, решила реализовать необычную идею, подсказанную ей во время смены: спрятать iPhone 13 mini в себе и дождаться звонка от клиента. Сначала всё казалось забавным и даже интригующим, но когда пришло время извлечь гаджет, ситуация вышла из-под контроля.

Оксана пыталась достать телефон с помощью длинных ногтей со стразами, но лишь причинила себе болезненные повреждения. После нескольких безуспешных попыток она была вынуждена вызвать скорую помощь. Прибывшие медики были немало удивлены, но всё же помогли девушке избавиться от застрявшего устройства, пишет Mash.