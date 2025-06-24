Варфоломеев день: что нельзя делать 24 июня по народным приметам

24 июня православная церковь празднует день апостолов Варфоломея и Варнавы. Этот день в народном календаре называется Варфоломеевым днем или днем Варнавы Земляничника, поскольку именно в это время начинается сбор земляники. О том, что нельзя делать в этот день, рассказывают народные приметы.

Что запрещено делать 24 июня?

В Варфоломеев день не следует рвать цветы и травы, а также собирать урожай. Даже сидеть на траве считалось нежелательным, так как растения в этот день могли повредить здоровью. Ссоры с близкими тоже не советовались, так как помириться после ссоры будет трудно. Звякание монет в карманах считалось плохим знаком, которое могло привести к финансовым трудностям. Ревность между супругами в этот день была особенно опасной, так как могла стать причиной серьезных разладов в отношениях. Начинать новые дела 24 июня также не было рекомендуется, так как большинство начинаний завершались неудачей.

Что можно делать в Варфоломеев день?

Это хорошее время для того, чтобы провести день с семьей, помириться с теми, с кем были обиды, и попросить прощения. С 24 июня начинается сбор земляники, хотя в сам день Варнавы Земляничника не стоит заниматься этим, так как травы в этот период могут быть опасными из-за "русальных дней", когда, как считалось, нечистая сила может влиять на растения.

Кроме того, в этот день проводились хороводы и костры, чтобы отпугнуть злых духов.

В мире, кроме народных праздников, 24 июня отмечают Международный день феи, День разноцветных стекол и День оживания музеев. В Перу также празднуют День Солнца.

Источник: Muksun.fm