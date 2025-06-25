В Воронеже разработают методы диагностики для борьбы с раком

Воронежский государственный университет (ВГУ) собирается улучшить диагностику функциональных материалов для медицины и электроники. Для реализации крупного научного проекта вуз получил грант в размере 150 миллионов рублей.

Сергей Турищев, заведующий кафедрой общей физики ВГУ, сообщил, что учёные университета проведут уникальные синхротронные исследования, которые позволят усовершенствовать методы спектроскопии и микроскопии в ультрамягкой области рентгеновского и синхротронного излучения. Это, в свою очередь, поможет найти эффективные способы использования функциональных материалов, например, для борьбы с онкологией.

Проект нацелен на развитие инфраструктуры высокоточных методов синхротронной диагностики, что откроет новые возможности для исследований и разработки перспективных технологий. Николай Бойков, инженер-физик ВГУ, подчеркнул, что такие исследования позволяют точно видеть, как атомы взаимодействуют в материалах, что важно для совершенствования технологий и создания новых приборов.

Проект будет реализовываться в рамках федеральной научно-технической программы до 2027 года. В рамках проекта планируется модернизация лабораторных мощностей ВГУ и Курчатовского института, а также подготовка квалифицированных специалистов в области синхротронных исследований и наноинженерии. Также будут организованы мероприятия для школьников и студентов, направленные на популяризацию науки.

Турищев добавил, что использование синхротронного излучения позволяет исследовать материалы без их разрушения, что важно для диагностики как неорганических, так и биологических систем. Особенно перспективным является изучение биогибридных структур для разработки новых методов борьбы с раковыми заболеваниями.

Источник: ТАСС