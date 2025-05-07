В Венгрии нашли массовое захоронение с удлинёнными черепами времен падения Рима

Европейские археологи обнаружили крупнейшую в Центральной Европе коллекцию искусственно удлинённых черепов. Раскопки проводились на кладбище Мёж-Иксей-дуло, где были изучены 96 захоронений. В 51 из них найдены черепа с признаками деформации — их намеренно вытягивали с помощью бинтов ещё в раннем возрасте.

Находка относится ко временам падения Римской империи. Тогда запад Венгерской равнины стал прибежищем для мигрирующих племён, спасавшихся от гуннов. Учёные считают, что именно здесь возникла римско-варварская культура — сплав традиций местных жителей, пришельцев с обычаями удлинения черепов и их потомков, смешавших римские и варварские обряды.

Открытие проливает свет на процессы культурной интеграции после крушения одной из величайших империй античности, пишет ОСН.