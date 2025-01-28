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В Великобритании закрыли паб, которому 460 лет

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В северной Англии, в Норт-Йоркшире, прекратил работу паб Windmill Inn, принимавший гостей с 1564 года — времён правления королевы Елизаветы I. Это историческое заведение входило в сеть пабов Star Pubs, принадлежащую Heineken UK, сообщает The Drinks Business.

Причины закрытия

Основной причиной прекращения деятельности стало снижение доходов после закрытия в 2015 году моста, ведущего к пабу. Хотя спустя полтора года мост вновь открылся, посещаемость заведения упала на 35%, что сказалось на выручке. В итоге арендатор решил не продлевать соглашение.

Трудности индустрии

Управляющий заведения отметил, что нынешняя зима стала особенно сложной для пабов в регионе:

«Я в этом бизнесе 37 лет и никогда не видел ничего подобного. За последние четыре недели трое моих знакомых были вынуждены закрыть свои пабы, которые раньше процветали по всему Йоркширу».

Будущее исторического здания

Несмотря на закрытие, здание паба остаётся доступным для аренды. Если найдётся желающий возобновить его работу, это культовое место может вновь принять посетителей, сохраняя свою историческую значимость.

Закрытие Windmill Inn подчёркивает вызовы, с которыми сталкивается индустрия пабов в Великобритании, особенно в условиях экономической нестабильности и падения посещаемости.

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