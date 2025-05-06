В Ватикане нашли неизвестный фрагмент Библии возрастом 1500 лет
В библиотеке Ватикана обнаружен ранее неизвестный фрагмент Библии. Учёные нашли его в древнем манускрипте — текст скрывался под тремя слоями письма и оказался одним из самых ранних переводов Евангелий.
Возраст находки — около 1500 лет. Особенность этого текста в том, что он описывает отдельные библейские события с немного иными деталями.
По словам историков, фрагмент может изменить толкование 12-й главы Нового Завета и дать новое понимание евангельских сюжетов, пишет «Кулик».
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