В Ватикане нашли неизвестный фрагмент Библии возрастом 1500 лет

В библиотеке Ватикана обнаружен ранее неизвестный фрагмент Библии. Учёные нашли его в древнем манускрипте — текст скрывался под тремя слоями письма и оказался одним из самых ранних переводов Евангелий.

Возраст находки — около 1500 лет. Особенность этого текста в том, что он описывает отдельные библейские события с немного иными деталями.

По словам историков, фрагмент может изменить толкование 12-й главы Нового Завета и дать новое понимание евангельских сюжетов, пишет «Кулик».