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В Турции вновь появилась морская слизь: под угрозой купальный сезон и экология

На побережье Турции снова появилась морская сли...

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В Мраморном море вновь зафиксировано массовое образование морской слизи — явления, представляющего угрозу для экосистемы и туризма. По данным турецких СМИ и специалистов, ситуация в регионе обостряется уже сейчас. С наступлением жары слизь может охватить крупные участки побережья, как это произошло летом 2021 года.

Профессор Мустафа Сары отметил, что на новых снимках из порта Эрдек видна плотная масса серого цвета, покрывающая поверхность воды. Он напомнил, что подобное явление впервые активно проявилось в 2008 году, но особенно опасным стало лишь в последние годы, когда слизь добралась и до Эгейского моря.

Причиной её появления называют высокий уровень загрязнения моря — в воду сбрасываются удобрения и бытовые стоки, содержащие азот и фосфор. Это провоцирует бурный рост фитопланктона. Когда микроорганизмы массово гибнут, они образуют тягучий слой, который оседает на дно, нанося ущерб мидиям, кораллам и морским лугам.

Слизь блокирует доступ кислорода, ухудшает качество воды, вредит рыболовству и делает пляжи непригодными для отдыха. Эксперты настаивают: необходимо срочно вернуть к реализации План действий 2021 года по очистке стоков и защите морской среды. В противном случае под угрозой окажется не только туризм, но и вся прибрежная экономика, пишет Tourprom.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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