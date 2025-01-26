Не у нас
· 16+ · Служба новостей

В Турции реставрируют уникальный винный пресс возрастом 1800 лет

Подписаться в Telegram

В древнем городе Перре, одном из ключевых центров Коммагенского царства, начался проект по реставрации уникальной винодельни, возраст которой составляет 1800 лет. Город, существовавший на стыке греческой, персидской и местной культур, играл стратегическую роль благодаря своему расположению между Самсатом и Малатьей.

Историческое наследие

Коммагенское царство известно своим культурным разнообразием, где в архитектуре, искусстве и религии переплетались традиции греков и персов. Жители поклонялись как греческим богам — Зевсу, Аполлону и Артемиде, так и персидским божествам, что подчеркивает уникальность региона.

Проект реставрации винодельни

Губернатор Осман Варол отметил, что восстановление винодельни позволит туристам увидеть процесс производства вина так, как это делали 1800 лет назад. В рамках проекта будет использовано оборудование, соответствующее эпохе, включая рычажный пресс, воспроизведённый по древним технологиям.

Посетители смогут наблюдать за всеми четырьмя этапами производства вина и погрузиться в атмосферу древнего виноделия. При этом реставрация будет сочетать традиционные методы с современными технологиями, чтобы обеспечить надёжность и долговечность объекта.

Археологические раскопки и развитие туризма

Работы над проектом ведутся под руководством Управления культуры и туризма, а параллельно продолжаются археологические исследования. Власти региона призывают туристов со всего мира посетить Перре и прикоснуться к историческому наследию Коммагенского царства.

Ожидается, что восстановленная винодельня станет новой достопримечательностью и внесёт вклад в развитие культурного туризма в Турции.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Морозы, метели и потепление: как погода в Казани удивляет в январе 2025 года

Важное в РТ

день назад

Сбер: Карьерный рост, развитие и поддержка на каждом этапе

могут ли клопы жить в волосах

Новости Татарстана

день назад

В 63 года скончался бывший судья ВС РТ Мурман Силагадзе

Интересное в Казани

3 дня назад

Дешевле не станет: рассказываем, на сколько подорожает земля в казанской агломерации и когда выгоднее делать покупку

инсталляция установка в Уфе

Новости Казани

23 часа назад

В Казани на Вишневского столкнулись не менее 6 машин

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкин взял на контроль ситуацию матери 3 детей из Татарстана

Новости Казани

22 часа назад

Прокуратура Казани выясняет обстоятельства ДТП, где пострадали дети

Новости Татарстана

день назад

Депутаты и силовики: кто пошел под суд в Татарстане в 2024 году

Новости Татарстана

день назад

В селе Сиктерме в Татарстане появится новый курорт
Новости Казани
день назад

В Комитете ОКН по РТ рассказали, почему не реставрируют дом Ушковой

Дом Ушковой был построен на рубеже XIX–XX веков

Новости Казани

минуту назад

Аюпова: "Надеюсь Центр ремесел в ЦУМе откроется в 2025 году"

Новости Татарстана

минуту назад

1195 татарстанцев запретили сделки с недвижимостью без личного участия

Новости Татарстана

6 минут назад

В аэропортах Казани и Нижнекамска проверяют на вирус Марбург

Новости Татарстана

6 минут назад

Предприниматель из Татарстана пойдет под суд за хищение 102 тысяч субсидии
Магазин «Светофор» в Нурлате временно закрыли и...
Новости Татарстана
день назад

Магазин «Светофор» в Нурлате временно закрыли из-за антисанитарии

Не у нас

11 минут назад

Ученые нашли в Чернобыле черных лягушек и неубиваемых червей

Не у нас

11 минут назад

Туристы обнаружили мазутное пятно на пляже в Олимпийском парке Сочи

Происшествия

16 минут назад

На Черном море зафиксировали новые выбросы мазута
АО «Транснефть – Прикамье» в 2024 году направил...
Новости России
6 дней назад

АО «Транснефть – Прикамье» в 2024 году направило на благотворительность свыше 50 млн рублей