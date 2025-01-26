В Турции реставрируют уникальный винный пресс возрастом 1800 лет

В древнем городе Перре, одном из ключевых центров Коммагенского царства, начался проект по реставрации уникальной винодельни, возраст которой составляет 1800 лет. Город, существовавший на стыке греческой, персидской и местной культур, играл стратегическую роль благодаря своему расположению между Самсатом и Малатьей.

Историческое наследие

Коммагенское царство известно своим культурным разнообразием, где в архитектуре, искусстве и религии переплетались традиции греков и персов. Жители поклонялись как греческим богам — Зевсу, Аполлону и Артемиде, так и персидским божествам, что подчеркивает уникальность региона.

Проект реставрации винодельни

Губернатор Осман Варол отметил, что восстановление винодельни позволит туристам увидеть процесс производства вина так, как это делали 1800 лет назад. В рамках проекта будет использовано оборудование, соответствующее эпохе, включая рычажный пресс, воспроизведённый по древним технологиям.

Посетители смогут наблюдать за всеми четырьмя этапами производства вина и погрузиться в атмосферу древнего виноделия. При этом реставрация будет сочетать традиционные методы с современными технологиями, чтобы обеспечить надёжность и долговечность объекта.

Археологические раскопки и развитие туризма

Работы над проектом ведутся под руководством Управления культуры и туризма, а параллельно продолжаются археологические исследования. Власти региона призывают туристов со всего мира посетить Перре и прикоснуться к историческому наследию Коммагенского царства.

Ожидается, что восстановленная винодельня станет новой достопримечательностью и внесёт вклад в развитие культурного туризма в Турции.