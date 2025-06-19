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В Турции мошенники разводят туристов на деньги через обмен валюты

Как мошенники разводят туристов из России за гр...

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С наступлением лета начинается сезон отпусков, и многие россияне отправляются за границу. Однако и там их могут обмануть мошенники.

Один из таких случаев произошел с Евгением, который отдыхал в Турции. После того как его жена не смогла расплатиться картой в магазине, они решили обменять рубли на валюту через туристический чат. Обещавший выгодный курс обменник посоветовал перевести 500 евро, но, спустя полчаса, курьер не пришел, а переписка с мошенником исчезла. В итоге, Евгений потерял деньги, а в чате ему сообщили о схеме мошенничества.

Центробанк России предупреждает, что мошенники часто предлагают обмен валюты или другие услуги через туристические сообщества, под видом выгодных предложений. Переводя деньги, туристы рискуют не получить услуги, а вернуть деньги практически невозможно.

Еще один популярный способ обмана — это так называемые «чистильщики обуви». Местные жители на курортах, якобы теряя щетки, настоятельно предлагают туристам почистить обувь, а затем требуют немалые деньги за свои «услуги». Такую тактику мошенники применяют не только в Турции, но и в других странах.

Источник: krsk.aif.ru.

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