В Тюмени учёные нашли решение проблемы полярной ночи

Исследователи Тюменского государственного медицинского университета (ТМУ) разработали биодинамическую систему «умного света», которая поможет минимизировать отрицательные последствия полярной ночи. Новая технология предназначена для использования как в жилых, так и в рабочих помещениях. Результаты работы опубликованы в Journal of Pineal Research.

Как пояснил заведующий лабораторией хронобиологии и хрономедицины ТМУ Денис Губин, в северных широтах зимой световой день слишком короткий, а летом солнце практически не уходит за горизонт. Это нарушает естественные циклы освещения, что негативно сказывается на обмене веществ и качестве сна.

Разработанная система поможет восполнить нехватку утреннего света в зимний период и уменьшить влияние избытка освещения летними вечерами. Учёные надеются, что внедрение этой технологии позволит поддерживать нормальный метаболизм и улучшить самочувствие жителей северных регионов. В будущем планируется её широкое применение в домах и офисах.