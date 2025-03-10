В Тюмени учёные нашли решение проблемы полярной ночи
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Исследователи Тюменского государственного медицинского университета (ТМУ) разработали биодинамическую систему «умного света», которая поможет минимизировать отрицательные последствия полярной ночи. Новая технология предназначена для использования как в жилых, так и в рабочих помещениях. Результаты работы опубликованы в Journal of Pineal Research.
Как пояснил заведующий лабораторией хронобиологии и хрономедицины ТМУ Денис Губин, в северных широтах зимой световой день слишком короткий, а летом солнце практически не уходит за горизонт. Это нарушает естественные циклы освещения, что негативно сказывается на обмене веществ и качестве сна.
Разработанная система поможет восполнить нехватку утреннего света в зимний период и уменьшить влияние избытка освещения летними вечерами. Учёные надеются, что внедрение этой технологии позволит поддерживать нормальный метаболизм и улучшить самочувствие жителей северных регионов. В будущем планируется её широкое применение в домах и офисах.
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