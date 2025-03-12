В Томске ученые запатентовали первое отечественное "двойное" лекарство от рака

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) создали и запатентовали первую в России тераностическую пару — препараты для диагностики и лечения рака предстательной железы. Клинические испытания подтвердили их эффективность.

В мире существует всего две такие пары, применяемые для выявления и терапии рака простаты и нейроэндокринных опухолей, и ранее они разрабатывались только за рубежом. В ТПУ подчеркнули, что их проект — первый в России.

Препарат предназначен для точной диагностики и имеет преимущества: более низкую стоимость и упрощенный процесс приготовления. В его основе — изотоп технеция, получаемый по уникальной технологии на ядерном реакторе университета.

Испытания, проведенные в 2023 году в НИИ онкологии Томского НИМЦ, подтвердили безопасность и эффективность разработки. Оба соединения получили патенты, а Роспатент внес их в список лучших медицинских изобретений.

Ученые ТПУ планируют дальнейшие клинические исследования и сравнение своей разработки с зарубежными аналогами.