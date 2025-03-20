В Тихом океане ученые обнаружили жуткое зубастое существо с щупальцами

В юго-западной части Тихого океана ученые нашли уникальный экземпляр Офиоджуры — загадочного существа с щупальцами, крючками и зубами.

Этот организм был обнаружен в 200 км к востоку от Новой Каледонии. Французские исследователи, проводившие изучение подводной горы на глубине около 500 метров, случайно наткнулись на это необычное существо.

Офиоджура напоминает удлиненную морскую звезду и имеет восемь щупалец длиной 10 см, каждое из которых покрыто крючками и шипами.

Ее рот вызывает страх, поскольку состоит из восьми наборов челюстей. Исследователи предполагают, что это может быть реликтовый вид, который не претерпел изменений на протяжении миллионов лет.

Ученые считают, что ближайшие родственники Офиоджуры — хрупкие морские звезды. Генетические анализы показывают, что их общий предок жил примерно 180 миллионов лет назад, в юрский период, сообщает журнал New Atlas.