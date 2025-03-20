Не у нас
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Тихом океане ученые обнаружили жуткое зубастое существо с щупальцами

Этот организм был обнаружен в 200 км к востоку ...

pixabay.com

Подписаться на Дзен.канал

В юго-западной части Тихого океана ученые нашли уникальный экземпляр Офиоджуры — загадочного существа с щупальцами, крючками и зубами.

Этот организм был обнаружен в 200 км к востоку от Новой Каледонии. Французские исследователи, проводившие изучение подводной горы на глубине около 500 метров, случайно наткнулись на это необычное существо.

Офиоджура напоминает удлиненную морскую звезду и имеет восемь щупалец длиной 10 см, каждое из которых покрыто крючками и шипами.

Ее рот вызывает страх, поскольку состоит из восьми наборов челюстей. Исследователи предполагают, что это может быть реликтовый вид, который не претерпел изменений на протяжении миллионов лет.

Ученые считают, что ближайшие родственники Офиоджуры — хрупкие морские звезды. Генетические анализы показывают, что их общий предок жил примерно 180 миллионов лет назад, в юрский период, сообщает журнал New Atlas.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

У экс-хоккеиста "Ак Барса" могло остановиться сердце из-за наркотиков

Гид по скидкам Казани

день назад

Любоваться рассветом и танцевать под дождем: 5 незабываемых идей для свиданий в Казани

как добавить кондиционер в стиральную машину

Не у нас

день назад

В магазинах России нашли опасную тушёнку

Интересное в Казани

2 дня назад

Бизнес-конференция «СТАРТ» в Казани: более 4000 участников уже в деле!

аренда микрофона в Нижнем Новгороде

Не у нас

5 часов назад

В Омане и Намибии найдены странные тоннели возрастом почти 2 млн лет

Новости Казани

день назад

В Казани на время могут остановить движение метрополитена

Не у нас

день назад

Названы лучшие маршруты для автопутешествий по России

Не у нас

21 час назад

КП: заработная плата в 230 тысяч рублей обеспечит максимальную пенсию

Не у нас

2 часа назад

Уничтожено 96% морских видов: 250 млн лет назад чуть не погибло все живое
Новости Казани
3 часа назад

В Казани 2 апреля пройдет предпоказ фильма «Батя 2. Дед»

Зрители снова увидят юного Макса, а его Деда сы...

Новости Татарстана

28 минут назад

Суд приостановил работу производственного цеха кулинарии «Оливье» в Бугульме

Гид по скидкам Казани

день назад

Подарки, которые запомнятся: сюрпризы для ваших близких в Казани

Не у нас

33 минуты назад

В Тихом океане ученые обнаружили жуткое зубастое существо с щупальцами

Новости Татарстана

53 минуты назад

Житель Тукаевского района обвиняется в мошенничестве с 25 участками земли
В Казани во время дрифта на эвакуаторе с платфо...
Новости Казани
22 часа назад

В Казани во время дрифта на эвакуаторе с платформы слетела машина с людьми

Не у нас

час назад

Вселенная с самого начала создала все условия для появления разумной жизни

Не у нас

час назад

Androidauthority.com: YouTube резко замедлился по всему миру

Новости Казани

2 часа назад

20 марта в Казани прошла эвакуация в 2 колледжах и техникуме
Казань засияла: открытие конкурса "Мисс и Мисси...
Интересное в Казани
6 дней назад

Казань засияла: открытие конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан 2025