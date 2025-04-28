В Тихом океане нашли загадочное строение «Великая белая стена»:

На дне Тихого океана, вдоль 180-го меридиана, возможно, скрывается загадочная "великая белая стена". Как пишет Life, структура тянется от Северного до Южного полюса Земли и местами подныривает под сушу на Дальнем Востоке, снова появляясь в Северном Ледовитом океане.

Конспирологи называют ее «камнем преткновения» или «краеугольным камнем Земли». По их версии, стена имеет ширину около двух километров, а на её поверхности заметны повреждения, будто кто-то пытался её разрушить.

Учёные пока не могут объяснить происхождение объекта. Не исключено, что это природное образование, связанное с древними геологическими процессами или движением тектонических плит.