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В Тихом океане начался период потепления - ждать ли теплой погоды?

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Учёные зафиксировали завершение климатической фазы «Ла-Нинья» в Тихом океане, которая характеризуется аномальным охлаждением поверхностных вод. Она сменяется нейтральной фазой, и теперь специалисты следят за возможным переходом к фазе «Эль-Ниньо» — периоду потепления океана.

Смена фаз может оказать значительное влияние на мировую погоду, включая изменения в частоте ураганов, засух и наводнений. Например, «Эль-Ниньо» часто связано с повышением температур и изменением осадков в разных уголках планеты.

Несмотря на завершение «Ла-Нинья», которая провоцировала глобальное потепление и ураганы, природное явление продолжает воздействовать на океан. По последним данным учёных, океан поглощает 90% избыточного тепла от человеческой деятельности, что способствует сохранению аномально высоких температур.

Исследования продолжаются, чтобы более точно предсказать последствия этих изменений для климата.

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