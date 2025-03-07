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В Тихом океане из дыры вытекает «смазка»

Если эта «смазка» полностью вытечет....

pixabay.com

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Учёные обнаружили утечку пресной воды на дне Тихоокеанского Северо-Запада, которую они считают возможной тектонической «смазкой».

Как сообщает журнал Science Advances, исследователи выражают беспокойство, что без этой «смазки» плита, на которой находится источник утечки, может подвергнуться опасному и неконтролируемому сдвигу.

Адъюнкт-профессор океанографии и специалист по геологии морского дна Университета Вашингтона Эван Соломон объяснил, что ученые обнаружили не только пузырьки метана, но и воду, которая выходила из морского дна, напоминая струю из пожарного шланга.

Он отметил, что такие явления в природе не должны происходить, и что их открытие является тревожным сигналом для всего человечества. По результатам исследований, жидкость поступает из зоны ааскадия, где температура достигает от 150 до 250 градусов Цельсия.

Соломон также предупредил, что если эта «смазка» полностью вытечет, давление между плитами возрастет, что приведет к усилению трения.

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