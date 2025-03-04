В Татарстане виновник ДТП с 2 погибшими окажется в суде

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по делу 29-летнего жителя Казани, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, что привело к смерти двух человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

Согласно версии следствия, 18 апреля 2024 года на 102 км автодороги «Йошкар-Ола-Зеленодольск» М-7 «Волга», управляя автомобилем Mercedes-Benz, обвиняемый нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада 212140».

В результате аварии водитель и пассажир автомобиля «Лада» получили травмы, несовместимые с жизнью.

Уголовное дело направлено в Зеленодольский городской суд Республики Татарстан для рассмотрения по существу.