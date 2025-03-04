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В Татарстане виновник ДТП с 2 погибшими окажется в суде

Уголовное дело направлено в Зеленодольский горо...

pixabay.com

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Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по делу 29-летнего жителя Казани, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, что привело к смерти двух человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

Согласно версии следствия, 18 апреля 2024 года на 102 км автодороги «Йошкар-Ола-Зеленодольск» М-7 «Волга», управляя автомобилем Mercedes-Benz, обвиняемый нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада 212140».

В результате аварии водитель и пассажир автомобиля «Лада» получили травмы, несовместимые с жизнью.

Уголовное дело направлено в Зеленодольский городской суд Республики Татарстан для рассмотрения по существу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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