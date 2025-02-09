В Татарстане прогнозируется мокрый снег, морось и до 1 градуса ниже нуля

Сегодня, 9 февраля, в Татарстане ожидается повышение температуры, сообщает Гидрометцентр РТ.

По прогнозам синоптиков, небо будет преимущественно облачным, но местами возможны прояснения. В ряде районов, включая Казань, ожидаются слабые осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. Также не исключена вероятность небольшого гололеда. Утром в некоторых местах, в том числе в столице республики, сохранится туман, сформировавшийся ночью.

Ветер сменит направление с северо-западного на северо-восточное, а его скорость составит от 4 до 9 м/с. На дорогах прогнозируется гололедица.

Ночью температура опускалась до -15 градусов в местах с прояснениями. Днем ожидается потепление: в большинстве районов воздух прогреется до -1…-6 градусов, в Казани – до -1…-3 градусов.

По данным метеорологов, первая половина февраля в регионе окажется теплее климатической нормы на шесть градусов, а в целом последний зимний месяц будет примерно на один градус теплее обычного.