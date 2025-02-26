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В Таиланде в ДТП с автобусом погибли не менее 18 человек

Авария произошла в провинции Прачинбури

pixabay.com

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В Таиланде в результате ДТП с экскурсионным автобусом погибли не менее 18 человек, еще около 20 получили травмы. Об этом сообщает газета Thairath.

Авария произошла в провинции Прачинбури, примерно в 120 км от Бангкока. Туристическая группа из 200 человек передвигалась на трех автобусах, один из которых потерял управление, протаранил бетонное ограждение и перевернулся. В момент инцидента в салоне находились 47 пассажиров и два водителя. Автобус направлялся из провинции Бынгкан в курортный регион Районг.

По данным местных властей, около 20 пострадавших были госпитализированы, а спасательные службы продолжают поисковые работы. Полиция приступила к расследованию причин происшествия.

Российское посольство в Таиланде сообщило, что информации о пострадавших или погибших гражданах РФ на данный момент нет.

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