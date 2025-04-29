В Свердловской области юрист убил и расчленил любовницу и ее сына

В Свердловской области расследуется загадочное преступление, в котором обвиняют юриста Александра Г. Его обвиняют в убийстве и расчленении своей любовницы Ольги Сороки и её 6-летнего сына Алёши. Исчезновение женщины и ребёнка было зафиксировано осенью 2024 года, когда они уехали в город Серов.

По версии следствия, Ольга и Александр выпивали у него дома, когда маленький Алёша стал капризничать. Под влиянием алкоголя Александр убил ребёнка, а затем и его мать. Тела были расчленены, а части выброшены в мусорные контейнеры. Женская голова была обнаружена на даче у родителей обвиняемого, что и привлекло внимание полиции.

Александр Г. — интеллигентный юрист с двумя высшими образованиями, всегда пользовавшийся уважением в своей среде. Его подруга Светлана, которая знала его много лет, утверждает, что не верит в его вину. Она подчеркивает, что Александр был внимательным и заботливым человеком, а его поведение не соответствует такому жестокому преступлению.

Тела Ольги и Алёши пока не найдены полностью. Следствие продолжается, и полиция надеется найти остальные части тел на полигоне ТБО. В то же время, жители города выражают сомнение в обвинении, утверждая, что случай содержит множество странностей.

На данный момент Александр Г. частично признал свою вину, но мотива убийства ещё предстоит установить. Вопрос о виновности и дальнейшем ходе дела будет решаться в суде, пишет АиФ.