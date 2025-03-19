В Свердловской области отец умер, когда пришел на разборки с учителем

В одной из школ Каменска-Уральского произошёл трагический инцидент — скончался отец школьника. Об этом сообщает kp.ru, ссылаясь на родителей учащихся.

По словам одной из матерей, мужчина потерял сознание на лестнице, а прибывшие медики констатировали его смерть. Она также отметила, что на месте происшествия было много крови.

По предварительной информации, он пришёл в школу для разговора с учителем, которого подозревал в оскорблении детей.

Директор учебного заведения Наталья Кадочникова подтвердила факт трагедии, но опровергла слухи о конфликте перед происшествием. Она пояснила, что мужчине стало плохо ещё до встречи с педагогом. Внешне он выглядел нормально, а причиной смерти стала естественная патология. Также директор подчеркнула, что дети не стали свидетелями случившегося.