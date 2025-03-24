В США женщина рассказала о внезапном инфаркте в 46 лет: пропустила 3 симптома

46-летняя жительница Хьюстона по имени Ники в течение недели не обращала внимания на ухудшение самочувствия, что чуть не стоило ей жизни, пишет Daily Mail.

Женщина считала себя абсолютно здоровой и не связывала боль в плече и ощущение давления в груди с чем-то серьёзным, списывая всё на неудобную позу во сне. Даже утренняя тошнота перед госпитализацией не вызвала у неё тревоги.

По информации издания, врачи не выявили у Ники типичных признаков инфаркта — ни закупоренных артерий, ни холестериновых бляшек. Её спас внимательный медик, который сразу заметил, что пациентке плохо, и уже через несколько секунд стало ясно: у неё сердечный приступ.

Позже кардиолог предположила, что причиной могла стать наследственная предрасположенность в сочетании с перименопаузой.