В США впервые испытали ракетный вращающейся детонационный двигатель

Американская компания Venus Aerospace провела первые лётные испытания вращающегося детонационного двигателя — прорывной технологии, над которой учёные работают уже много лет. Тест прошёл на космодроме Америка в Нью-Мексико и стал первым подобным запуском в США, осуществлённым на настоящем летательном аппарате.

По словам Сэсси Дагглби, гендиректора и сооснователя компании, аппарат был запущен с рельсовой установки и провёл в полёте около 30 секунд. Достичь сверхзвуковой скорости не удалось, но сам запуск стал важным шагом вперёд.

Главная особенность нового двигателя — в способе сгорания топлива. В отличие от обычных ракетных систем, где топливо горит равномерно (дефлаграционно), в детонационном двигателе используется ударная волна, проходящая по кольцевому каналу, что обеспечивает более мощное и эффективное сгорание.

Технология вращающихся детонационных двигателей обещает значительно повысить топливную эффективность и мощность по сравнению с традиционными системами. Специалисты считают, что в будущем такие разработки найдут применение в гиперзвуковых летательных аппаратах и новых типах ракет, сообщает ArsTechnica.