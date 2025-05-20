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В США успешно провели первую в мире пересадку мочевого пузыря

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Хирурги в Калифорнии провели первую в мире успешную операцию по пересадке мочевого пузыря. Пациентом стал 41-летний Оскар Ларраинсара, который ранее потерял обе почки и мочевой пузырь из-за рака и тяжелой почечной недостаточности. В ходе около восьмичасовой операции врачи пересадили ему почку и мочевой пузырь от одного донора.

Операция прошла в Медицинском центре Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Методика трансплантации разрабатывалась двумя хирургами на протяжении четырёх лет. Доктор Индербир Гилл, руководитель Института урологии Университета Южной Калифорнии, отметил, что эта операция может значительно изменить подход к лечению пациентов с серьёзными заболеваниями мочевого пузыря.

Пересадка мочевого пузыря позволяет избежать использования фрагментов кишечника, которые обычно применяются для восстановления функции органа, но часто вызывают осложнения — инфекции и проблемы с пищеварением.

Однако остаются вопросы о долгосрочной работе пересаженного органа: как он будет функционировать со временем и сколько иммуносупрессивных препаратов потребуется, чтобы предотвратить отторжение, сообщает издание «Регионы России».

Ранее пересадка мочевого пузыря не проводилась из-за сложности операции и особенностей строения сосудов. Многолетняя подготовка, включая тренировки и пробные операции, сделала этот прорыв возможным.

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