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В США обнаружен новый вид растений: Ovicula biradiata

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Американские и мексиканские ботаники обнаружили новый вид и род растений из семейства астровых в техасском национальном парке Биг-Бенд, который охватывает часть пустыни Чиуауа. Новый вид получил название Ovicula biradiata. Как сообщается в статье в журнале PhytoKeys, это растение отличается миниатюрными размерами и желтыми соцветиями с удлинёнными краевыми цветками, окрашенными в белый цвет с красным рисунком. Первооткрыватели предложили назвать его «шерстистый дьявол».

Открытие было сделано 2 марта 2024 года волонтером парка Деброй Мэнли, которая заметила эти незнакомые травянистые растения во время обследования территории в поисках редкой флоры. Растения достигают высоты не более трёх сантиметров, а их диаметр варьируется от одного до семи сантиметров. Листья покрыты густыми ворсинками, что помогает растениям сливаться с окружающей средой.

Мэнли сфотографировала растения и разместила их в онлайн-базе данных iNaturalist. Это привлекло внимание исследователей, возглавляемых Айзеком Лихтером Марком из Калифорнийской академии наук. После анализа собранных образцов учёные подтвердили, что найденное растение принадлежит неизвестному ранее виду и роду из подтрибы Tetraneurinae.

В настоящее время известны всего три субпопуляции O. biradiata, все они расположены в малонаселённой северной части национального парка. Растения находятся под угрозой исчезновения из-за ограниченного ареала и антропогенных изменений климата, которые делают пустыню Чиуауа более засушливой. Исследователи предлагают присвоить виду статус уязвимого (Vulnerable, VU) в Международном союзе охраны природы.

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