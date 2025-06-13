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В США нашли капсулу времени с предупреждением о гибели мира

В Нью-Йорке была обнаружена загадочная капсула ...

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В Нью-Йорке была обнаружена загадочная капсула времени, предположительно оставленная потомками с предупреждением о возможной гибели мира. Объект был найден в середине 1950-х годов во время строительных работ, сообщает sciencexxi.com.

Капсула овальной формы привлекла внимание специалистов из-за необычного материала и конструкции. Она была выполнена из редких металлов, не использовавшихся в массовом производстве того времени, а внутри находилась вставка из синтетического стекла. При вскрытии капсулы был обнаружен текст, написанный неизвестными символами. Часть символов напоминала латинский алфавит, но другие не поддавались расшифровке.

Исследователи долго работали над расшифровкой послания, которое оказалось датировано 2317 годом. В тексте предупреждали о катастрофических последствиях, связанных с развитием биомашин и искусственного интеллекта, утверждая, что эти технологии могут выйти из-под контроля и угрожать человечеству. Также в послании подчеркивалась возможность предотвращения глобальной катастрофы, если принять меры.

В будущем, согласно тексту, были разработаны опасные технологии, способные уничтожить цивилизацию. Некоторые исследователи предполагают, что капсула может быть результатом вмешательства путешественников во времени или аномальной утечки технологий из будущего. Однако большинство склоняются к мнению, что это символическое напоминание о важности осмысленного подхода к технологическому прогрессу.

Происхождение капсулы и ее истинное назначение остаются загадкой, что продолжает привлекать внимание ученых и общественности. Этот объект стал философским ориентиром на фоне стремительного развития технологий.

Источник: progorod59.ru

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