В США FDA одобрило разведение генетически модифицированных свиней

Учёные из Института Рослина Эдинбургского университета успешно создали свиней, устойчивых к репродуктивно-респираторному синдрому (РРСС) с помощью генного редактирования, удалив ключевой фрагмент гена CD163. Эта технология, одобренная FDA, будет коммерциализироваться компанией Genus PIC, которая уже изучает спрос на неё в странах-импортёрах.

РРСС вызывает лихорадку, респираторные заболевания и снижает репродуктивность, нанося ежегодный ущерб в $2,5 млрд в США и ЕС. Заболевание часто сопровождается вторичными инфекциями, что приводит к потере веса и гибели животных.

Используя технологию CRISPR-Cas9, учёные отредактировали коммерческие породы свиней (крупная белая, ландрас, дюрок) без побочных мутаций. Гомозиготные свиньи (CD163ΔE7/ΔE7) полностью невосприимчивы к вирусу, при этом сохраняют хорошие продуктивные качества, сообщает Planet Today.