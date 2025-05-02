Не у нас
· 16+ · Михаил Ляпунов

В США FDA одобрило разведение генетически модифицированных свиней

Подписаться на Дзен.канал

Учёные из Института Рослина Эдинбургского университета успешно создали свиней, устойчивых к репродуктивно-респираторному синдрому (РРСС) с помощью генного редактирования, удалив ключевой фрагмент гена CD163. Эта технология, одобренная FDA, будет коммерциализироваться компанией Genus PIC, которая уже изучает спрос на неё в странах-импортёрах.

РРСС вызывает лихорадку, респираторные заболевания и снижает репродуктивность, нанося ежегодный ущерб в $2,5 млрд в США и ЕС. Заболевание часто сопровождается вторичными инфекциями, что приводит к потере веса и гибели животных.

Используя технологию CRISPR-Cas9, учёные отредактировали коммерческие породы свиней (крупная белая, ландрас, дюрок) без побочных мутаций. Гомозиготные свиньи (CD163ΔE7/ΔE7) полностью невосприимчивы к вирусу, при этом сохраняют хорошие продуктивные качества, сообщает Planet Today.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Комета прошла рядом, спровоцировав катастрофу на Земле 13 тысяч лет назад

Интересное в Казани

день назад

Невидимый враг под ногами: рассказываем, чем опасны не чищенные ковры и как бороться со скрытой угрозой

сетка на вытяжку на кухню от тараканов

Не у нас

5 часов назад

Высаживаем картошку в мае только в эти дни — обязательно: собираем с сотки по 10 мешков — благоприятные даты

Интересное в Казани

2 дня назад

Не отель и не съемная квартира: рассказываем о небанальной локации в Казани, где могут остановиться туристы

расценки сварочных работ прайс лист в Нижнем Новгороде

Не у нас

20 часов назад

Ученые США откопали что-то странное и до сих пор необъяснимое

Новости Казани

день назад

В Казани в честь Фатиха Сибагатуллина могут назвать улицу

Новости Татарстана

день назад

Штормовое предупреждение и похолодание до -3 объявили в Татарстане

Новости Казани

день назад

Директор фирмы в Казани отдал работникам долг по зарплате в 10 млн рублей

Не у нас

час назад

Голландские ученые доказали, что жизнь после смерти возможна
Новости Татарстана
6 часов назад

Глава Татарстана провел встречу с министром иностранных дел Омана

Рустам Минниханов встретился с министром иностр...

Не у нас

час назад

В США FDA одобрило разведение генетически модифицированных свиней

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Как заказать всё, что нужно в Казани? Топ служб доставки еды и товаров

Не у нас

час назад

РСТ: рекомендуем туристам воспользоваться альтернативными маршрутами в Крым

Не у нас

час назад

Авторынок России лихорадит: что ждет автодилеров и работников отрасли
Автопробег БРИКС пройдет по скоростным трассам ...
Новости Казани
день назад

Автопробег БРИКС пройдет по скоростным трассам России через Казань

Новости Татарстана

6 часов назад

КПРФ выдвинет на выборы главы Татарстана статиста

Новости Татарстана

6 часов назад

67 млн рублей выделят на обслуживание беспилотных систем в Татарстане

Новости Татарстана

6 часов назад

Utair будет летать из Казани и Нижнекамска в Сургут
Казанцы, не сидим дома: главные места и события...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Казанцы, не сидим дома: главные места и события этой весны — в одном гиде