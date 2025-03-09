В США численность бабочек сокращается с пугающей скоростью

Исследование, проведенное международной группой ученых из США и Канады, показало, что за последние 25 лет численность бабочек в США уменьшилась на 22%. Эксперты предупреждают, что эти важные опылители исчезают с угрожающей скоростью.

По данным анализа, численность бабочек сокращается в среднем на 1,3% в год. Особенно сильное снижение зафиксировано в юго-западных штатах – Аризоне, Нью-Мексико, Техасе и Оклахоме, где за 20 лет популяция уменьшилась более чем вдвое.

Среди главных причин называют использование инсектицидов, изменения климата и разрушение естественной среды обитания. Особенно тревожна ситуация с бабочками-монархи: их численность с 1997 по 2022 год сократилась в 120 раз – с 1,2 миллиона до менее 10 тысяч особей.

Ученые считают, что спасти бабочек можно, если восстанавливать их среду обитания, снижать использование химикатов и создавать благоприятные условия на местном уровне.