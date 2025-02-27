В США 52-летняя женщина заперла партнера в камере хранения на 4 дня

В Северной Каролине полиция разыскивает 52-летнюю женщину, которую подозревают в покушении на убийство сожителя. Как сообщает ABC News, она закрыла мужчину в складском помещении, оставив его без воды и еды на четыре дня.

Инцидент произошел в городе Монро. 51-летний пострадавший рассказал, что 20 февраля они с партнершей пришли на склад. Женщина попросила его дойти до задней стены за нужными вещами, а затем неожиданно захлопнула дверь и заперла его. Перед тем как уйти, она заявила, что он этого заслуживает.

В полной темноте мужчина случайно выронил телефон и несколько дней безуспешно пытался его найти. Лишь на четвертые сутки он наткнулся на устройство, но батарея уже почти разрядилась. Несмотря на это, ему удалось дозвониться в службу спасения, и его освободили.

После случившегося полиция объявила женщину в розыск.