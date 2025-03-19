В специях и приправах были найдены кишечная палочка и канцерогены

Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с результатами исследований, в которых выявлены массовые нарушения. В половине проверенных специй обнаружено превышение допустимых норм вредных веществ, включая канцерогены и токсичные элементы.

Особенно опасными оказались «Приправа для шашлыка» («Приправыч») и «Приправа универсальная» («Спайс мастер»), где уровень микроорганизмов превышен в 40 раз. В специях АО «Проксима» выявлено наибольшее количество бактерий кишечной палочки.

НСЗПП предлагает ввести минимальные розничные цены (МРЦ) на специи, обязать поставщиков регистрироваться в реестре Минпромторга и усилить контроль качества. Глава союза Павел Шапкин считает, что МРЦ для экономсегмента поможет исключить подделки. Он также отметил, что цена ниже 500 рублей за 1 кг перца или паприки может указывать на низкое качество продукта, пишет «Ъ».