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В Сочи сошла лавина: спасатели отправились на поиски туриста

Двое людей оказались вблизи опасного участка и...

pixabay.com

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На южном склоне горы Аибга, за границами подготовленных трасс курорта «Роза Хутор», сошел снег. Двое людей оказались вблизи опасного участка и не могут самостоятельно добраться обратно. Они рассказали, что с ними катался еще один человек, но он перестал отвечать на звонки.

На место происшествия отправились спасатели МЧС России, сотрудники курорта и специалисты «Кубань-СПАС».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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