В Сочи сошла лавина: спасатели отправились на поиски туриста

На южном склоне горы Аибга, за границами подготовленных трасс курорта «Роза Хутор», сошел снег. Двое людей оказались вблизи опасного участка и не могут самостоятельно добраться обратно. Они рассказали, что с ними катался еще один человек, но он перестал отвечать на звонки.

На место происшествия отправились спасатели МЧС России, сотрудники курорта и специалисты «Кубань-СПАС».