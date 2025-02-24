В Сочи сошла лавина: спасатели отправились на поиски туриста
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На южном склоне горы Аибга, за границами подготовленных трасс курорта «Роза Хутор», сошел снег. Двое людей оказались вблизи опасного участка и не могут самостоятельно добраться обратно. Они рассказали, что с ними катался еще один человек, но он перестал отвечать на звонки.
На место происшествия отправились спасатели МЧС России, сотрудники курорта и специалисты «Кубань-СПАС».
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