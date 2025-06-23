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В Сиднее открыли памятник Пушкину

В Сиднее, в Русском клубе Стратфилда, торжестве...

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В Сиднее, в Русском клубе Стратфилда, торжественно открыли бюст Александра Пушкина, созданный заслуженным художником России Александром Козининым. Скульптура стала подарком к столетию клуба. Бюст был изготовлен в Воронежской области и доставлен в Австралию после согласования с Минкультуры России и авиаперелёта. Постамент был выполнен мастером Сергеем Курдюковым.

Церемонию открытия посетили представители русскоязычной диаспоры, посольства России и РПЦ. Советник дипмиссии Руслан Арутюнов отметил, что Пушкин является основателем русского литературного языка и объединяет соотечественников по всему миру. Козинин добавил, что бюст стал новым островком памяти о великом поэте в Австралии.

После открытия памятника состоялся концерт, на котором звучали романсы Глинки и Даргомыжского, а также произведения Чайковского и Свиридова на стихи Пушкина.

Источник: Газета.ру

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