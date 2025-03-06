В Сибири для борьбы с раком ученые создали наночастицы

Специалисты Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с коллегами разработали наночастицы с улучшенными свойствами для лечения рака и нейродегенеративных заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

По данным ведомства, созданные магнитоэлектрические наночастицы в 10 раз меньше существующих аналогов и обладают более выраженными свойствами. Они могут применяться в диагностике и терапии различных патологий.

Как отметили в пресс-службе, современные наночастицы на основе магнетита уступают по электрофизическим характеристикам аналогам с токсичными элементами, таким как свинец. Их синтез также занимает несколько дней.

Ученые ТПУ разработали частицы диаметром 14–15 нанометров с ядром из оксида железа и оболочкой из модифицированного титаната бария. Впервые использованный микроволновый гидротермальный метод позволил одновременно сформировать кристаллическую структуру и функционализировать частицы.

На следующем этапе исследования ученые проверили, способны ли частицы под воздействием низкочастотного магнитного поля вызывать образование активных форм кислорода, уничтожающих раковые клетки.

Доцент ТПУ Роман Чернозем сообщил, что частицы разрушили 80–90% модельного красителя родамина за час воздействия. Он отметил, что низкочастотные магнитные поля безопаснее высокочастотных, так как не нагревают наночастицы и не повреждают здоровые ткани.

В исследовании участвовали ученые из российских и зарубежных научных центров. Проект поддержан грантом Российского научного фонда, результаты опубликованы в Ceramics International.