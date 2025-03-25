В Северном Йоркшире был найден древний клад

В Северном Йоркшире рядом с деревней Мелсонби найден клад железного века, включающий более 800 артефактов I века н.э., связанных с племенем бригантов. Среди находок — элементы колесниц, сбруя, уздечки, копья и украшенные котлы.

Эксперты считают, что эта находка может изменить представления о статусе и богатстве северных племён Британии. Профессор Том Мур назвал её беспрецедентной по масштабу.

Инспектор Кит Эмерик отметил, что подобной находки на севере Англии ещё не было. Предметы, вероятно, использовались в погребальном обряде, поскольку многие были предварительно сожжены. Йоркширский музей собирается запустить кампанию по сбору средств на сохранение клада, оценённого в 254 000 фунтов, пишет МК.ру со ссылкой на The Guardian.