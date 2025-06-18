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В Сеченовском университете создали тренажер для хирургов-урологов

Команда ученых из Сеченовского университета раз...

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Команда ученых из Сеченовского университета разработала уникальный тренажер, предназначенный для улучшения навыков урологов. Это многофункциональное устройство, имитирующее почку и близлежащие органы, помогает врачам отрабатывать диагностические манипуляции и хирургические операции. Как сообщили в пресс-службе университета, новая разработка будет стоить в два раза дешевле зарубежных аналогов.

Сотрудники Первого МГМУ имени И.М. Сеченова создали тренажер для обучения врачей, специализирующихся на диагностике и хирургии верхних мочевых путей. Устройство, изготовленное с помощью 3D-печати, точно повторяет анатомическое строение человеческого тела. Внутри находится фантом почки с окружающими тканями, которые изготовлены из материалов, имитирующих настоящие биологические структуры.

Особенностью тренажера является наличие сменных картриджей, которые позволяют тренироваться в таких процедурах, как пункция чашечно-лоханочной системы почки, эндоскопические вмешательства и выполнение операций на почках с опухолями. Все эти манипуляции можно выполнять с использованием различных методов визуализации: ультразвука, рентгенографии, МРТ, КТ и эндоскопии.

По словам разработчиков, на данный момент готов опытный образец тренажера. Инженер Сеченовского университета Сергей Горохов отметил, что новая модель превосходит по характеристикам зарубежные аналоги, в том числе американский тренажер, который не поддерживает МРТ и стоит значительно дороже. Российская разработка будет в два раза доступнее.

По мнению доцента Института урологии Станислава Али, внедрение этого тренажера в учебный процесс поможет ускорить подготовку молодых специалистов и станет важным инструментом для совершенствования методов диагностики и лечения заболеваний почек.

Источник: ТАСС

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