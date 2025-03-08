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В Санкт-Петербурге учатся технологии 3D-печати таблеток

Учёные Санкт-Петербургского химико-фармацевтиче...

фото: https://pixabay.com

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Учёные Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета осваивают технологию 3D-печати таблеток. Этот метод позволит создавать многокомпонентные препараты, адаптированные под индивидуальные потребности пациентов.

Специалисты объясняют, что лекарственные вещества часто плохо растворяются в организме, поэтому их комбинируют с полимерными носителями. Эти волокна сначала измельчают и прессуют, а затем используют для формирования таблеток.

Благодаря новой технологии различные компоненты можно будет загружать в 3D-принтер, создавая уникальные составы для каждого пациента. Такой подход значительно расширит возможности персонализированной медицины.

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