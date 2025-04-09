Отец избил 11-летнего сына из-за криков в кабинете петербургской стоматологии

В Санкт-Петербурге 8 апреля произошёл инцидент, который стал настоящим испытанием для 11-летнего мальчика по имени Дима (имя изменено). В этот день он вместе с отцом отправился на приём к стоматологу, но визит закончился не медицинской помощью, а насилием со стороны родителя.

Во время процедуры ребёнок несколько раз вскрикнул от боли, что вызвало ярость отца. Мужчина ворвался в кабинет и начал агрессивно душить сына, прижимая его к стоматологическому креслу, после чего выкрутил ему руки и ударил по лицу. Испуганный мальчик закричал ещё сильнее и, не дожидаясь конца, вырвался и выбежал на улицу прямо в том, в чём был.

На улице ребёнка в шоковом состоянии обнаружили сотрудники полиции. Диме срочно потребовалась помощь, и его доставили в больницу, пишет Baza.