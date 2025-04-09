Не у нас
· 16+ · Екатерина Елисеева

Отец избил 11-летнего сына из-за криков в кабинете петербургской стоматологии

На улице ребёнка в шоковом состоянии обнаружили...

pixabay.com

Подписаться на Дзен.канал

В Санкт-Петербурге 8 апреля произошёл инцидент, который стал настоящим испытанием для 11-летнего мальчика по имени Дима (имя изменено). В этот день он вместе с отцом отправился на приём к стоматологу, но визит закончился не медицинской помощью, а насилием со стороны родителя.

Во время процедуры ребёнок несколько раз вскрикнул от боли, что вызвало ярость отца. Мужчина ворвался в кабинет и начал агрессивно душить сына, прижимая его к стоматологическому креслу, после чего выкрутил ему руки и ударил по лицу. Испуганный мальчик закричал ещё сильнее и, не дожидаясь конца, вырвался и выбежал на улицу прямо в том, в чём был.

На улице ребёнка в шоковом состоянии обнаружили сотрудники полиции. Диме срочно потребовалась помощь, и его доставили в больницу, пишет Baza.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

21 час назад

«Мы не просим роскоши — просто хотим доехать до дома»: казанцы требуют внимания к разбитой улице

Интересное в Казани

день назад

Конкурс "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан": Финалисты — бизнеследи, открывающие новые горизонты талантов

чем мыть пол после дезинфекции от клопов

Новости Татарстана

4 часа назад

Пара погибла в жутком ДТП в Татарстане: прокуратура начала проверку

Интересное в Казани

2 дня назад

Как казанцы экономят на еде: рассказываем, где взять пиццу дешевле, чем в меню

стерилизация декоративных кроликов в Москве

Не у нас

день назад

В Пятигорске скорую остановили из-за кортежа чиновника

Новости Казани

день назад

18-летняя Камила Валиева из Казани начала встречаться с 32-летним хоккеистом

Не у нас

день назад

Из-за одного ледника миру угрожает бедствие

Новости Татарстана

день назад

Предпенсионерам в Татарстане рассказали, какие льготы им положены

Новости Татарстана

день назад

22-летняя Загитова снялась на фото с Ротенбергом, поздравив его с днем рождения
Не у нас
день назад

Казанский «Ак Барс» прошёл в четвертьфинал Кубка Гагарина

Победу «барсам» принес....

Новости Татарстана

59 минут назад

Жительница Елабуги приговорена к исправительным работам за удар приятеля ножом

Важное в РТ

49 минут назад

Юные татарстанцы увлеклись садоводством

Не у нас

час назад

Отец избил 11-летнего сына из-за криков в кабинете петербургской стоматологии

Не у нас

час назад

Археологи рассказали, как создавались артефакты ацтеков
Минздрав РТ опроверг сведения о смертельных при...
Новости Татарстана
час назад

Минздрав РТ опроверг сведения о смертельных прививках

Не у нас

час назад

Ученые нашли вещество для защиты от деменции и склероза

Не у нас

2 часа назад

В Мадриде гости ресторана ели голубей под видом уток

Не у нас

2 часа назад

Священник: в России есть места, где земля не принимает кресты
Что есть весной, чтобы не чувствовать себя овощ...
Интересное в Казани
6 дней назад

Что есть весной, чтобы не чувствовать себя овощем? 6 простых рецептов для казанцев