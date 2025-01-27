В самолете с россиянами на борту 26 января объявили сигнал срочности в небе
Екатерина Елисеева
На борту самолёта авиакомпании «Уральские авиалинии», направлявшегося в ОАЭ, произошла внештатная ситуация. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.
26 января Airbus A319, выполнявший рейс из Екатеринбурга в Дубай, подал сигнал срочности из-за внезапного ухудшения состояния одной из пассажирок. 51-летняя женщина потеряла сознание во время полёта, и экипаж сообщил об этом диспетчерам.
Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт Кольцово. Самолёт успешно приземлился, однако информация о состоянии пассажирки пока не раскрывается.
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