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В самолете с россиянами на борту 26 января объявили сигнал срочности в небе

Командир воздушного судна принял решение вернут...

Екатерина Елисеева

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На борту самолёта авиакомпании «Уральские авиалинии», направлявшегося в ОАЭ, произошла внештатная ситуация. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

26 января Airbus A319, выполнявший рейс из Екатеринбурга в Дубай, подал сигнал срочности из-за внезапного ухудшения состояния одной из пассажирок. 51-летняя женщина потеряла сознание во время полёта, и экипаж сообщил об этом диспетчерам.

Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт Кольцово. Самолёт успешно приземлился, однако информация о состоянии пассажирки пока не раскрывается.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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