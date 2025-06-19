Не у нас
· 16+ · Анастасия Котенкова

В Румынии обнаружен первый случай оспы овец

В Румынии зарегистрирован первый случай оспы овец

Подписаться на Дзен.канал

В румынском уезде Телеорман был зафиксирован первый случай заражения оспой овец. Пресс-служба Румынского органа по санитарно-ветеринарной безопасности (ANSVSA) сообщила, что наличие заболевания было выявлено в пяти образцах, взятых с овцеводческих и козоводческих ферм в местности Добротешти. На этих фермах содержатся 702 овцы и 31 коза.

В ответ на это было принято решение уничтожить все стадо с последующим захоронением. Вокруг очага заболевания создали 3-километровую зону защиты и 10-километровую зону наблюдения. Также введены ограничения на передвижение людей, животных и транспортных средств.

Все коммерческие фермы в уезде были уведомлены о ситуации, а также были оповещены службы соседних уездов, Европейская комиссия и Всемирная организация охраны здоровья животных.

Источник: m24.ru

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

В сеть попали более миллиона SMS-кодов двухфакторной аутентификации

Интересное в Казани

7 часов назад

АО «Трaнснефть – Прикамье» определило победителей конкурса профессионального мастерства

очистить участок от борщевика в московской области

Не у нас

день назад

Священник посоветовал избавиться от «проклятого растения» в доме

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Город рядом, природа вокруг: собрали коттеджные посёлки для комфортной жизни за Казанью

изготовление кухонной мебели на заказ в москве в Москве

Новости Казани

день назад

Платный вход на Голубые озера помог улучшить экологическую ситуацию

Новости Татарстана

5 часов назад

Татарстан закрыл въезд для 1,3 тысячи мигрантов

Не у нас

18 часов назад

Цены на сахар упали до минимального уровня за 4 года

Новости Казани

день назад

Пассажиры Казанского аэропорта жалуются на проблемы с контролем и выдачей багажа

Не у нас

6 часов назад

Священник Осипов рассказал, что переживает душа человека в аду
Новости Татарстана
6 часов назад

Число иностранных студентов в Татарстане продолжает расти

В Татарстане обучается 22 тысячи иностранных ст...

Не у нас

52 минуты назад

Ученые разгадали загадку поведения мантии Земли

Не у нас

57 минут назад

В Румынии обнаружен первый случай оспы овец

Не у нас

час назад

Создан сверхбыстрый тест на генетические мутации с помощью капли крови

Не у нас

час назад

ИИ поможет контролировать лишний вес с новым проектом
В Татарстане растет спрос на электронные госуслуги
Новости Татарстана
7 часов назад

В Татарстане растет спрос на электронные госуслуги

Новости Казани

час назад

Спор о продаже ТРЦ «Южный» в Казани завершен решением суда

Не у нас

час назад

Ученые создали жидкий уголь для химической промышленности

Не у нас

час назад

Мурашко заявляет, что россияне едят в четыре раза больше соли, чем нужно
Что убивает бизнес незаметно: три мысленных экс...
Интересное в Казани
6 дней назад

Что убивает бизнес незаметно: три мысленных эксперимента, которые стоит пройти каждому предпринимателю