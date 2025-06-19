В Румынии обнаружен первый случай оспы овец

В румынском уезде Телеорман был зафиксирован первый случай заражения оспой овец. Пресс-служба Румынского органа по санитарно-ветеринарной безопасности (ANSVSA) сообщила, что наличие заболевания было выявлено в пяти образцах, взятых с овцеводческих и козоводческих ферм в местности Добротешти. На этих фермах содержатся 702 овцы и 31 коза.

В ответ на это было принято решение уничтожить все стадо с последующим захоронением. Вокруг очага заболевания создали 3-километровую зону защиты и 10-километровую зону наблюдения. Также введены ограничения на передвижение людей, животных и транспортных средств.

Все коммерческие фермы в уезде были уведомлены о ситуации, а также были оповещены службы соседних уездов, Европейская комиссия и Всемирная организация охраны здоровья животных.

Источник: m24.ru