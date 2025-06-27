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В РПЦ считают грехом написание слова «Бог» с маленькой буквы

Настоятель храма Всемилостивого Спаса протоиере...

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Настоятель храма Всемилостивого Спаса протоиерей Александр Ильяшенко заявил, что написание слова «Бог» с маленькой буквы является грехом. По его мнению, это выражение неуважения и неблагодарности к Господу, продолжение атеистической идеологии, которая преобладала в прошлом.

Священник прокомментировал высказывания экспертов Института русского языка РАН, которые утверждают, что написание слова «Бог» зависит от контекста. В религиозных текстах оно должно быть с большой буквы, а в выражениях типа «слава богу» или «бог с ним» — с маленькой.

Отец Александр отметил, что для него это неприемлемо, так как использование маленькой буквы для слова «Бог» является проявлением неуважения к Творцу. Он добавил, что это знак преклонения и благодарности.

Источник: Абзац.

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