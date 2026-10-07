В РПЦ развеяли миф о рюмке и зеркалах во время поминок

Священнослужители Русской православной церкви напомнили, что некоторые привычные поминальные обряды не являются частью православной традиции и не имеют церковного основания, сообщает Мособлсегодня.

В России поминовение усопших часто сочетает церковные правила с народными обычаями. Часть таких практик возникла еще до распространения христианства, а позднее закрепилась в повседневной жизни. В РПЦ подчеркивают, что подобные действия не считаются обязательными для православного поминовения.

К числу таких обычаев относят завешивание зеркал в доме после смерти человека. В прошлом это объясняли опасением, что душа умершего может задержаться в отражении. Священнослужители отмечают, что, согласно православному пониманию, после смерти душа проходит духовный путь и не остается в жилом пространстве. Поэтому такие представления считают суеверными.

Еще одной распространенной практикой остается еда и напитки, которые оставляют на могиле. В народном представлении это воспринималось как угощение для покойного. Однако в Церкви такие действия называют пережитком дохристианских обрядов. В православной традиции помощь душе умершего связывают с молитвой, участием в богослужениях и добрыми делами.

Священнослужители также напоминают, что запреты для беременных женщин и детей на посещение кладбища не относятся к церковным правилам. Суевериями считают и бытовые ограничения, связанные с использованием обычных столовых приборов во время поминальной трапезы. В РПЦ подчеркивают, что главным в поминовении остаются молитва и искренняя память об усопшем.

В Церкви призывают проводить поминки спокойно и без чрезмерных застолий. Злоупотребление алкоголем и шумное застолье не соответствуют смыслу поминовения. Поминальные дни, по словам священнослужителей, следует посвящать молитве и сдержанному воспоминанию об умершем.