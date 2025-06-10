В РПЦ рассказали, как нужно вести себя на кладбище

Православным верующим рассказали о правилах поведения при посещении кладбища.

Могилы близких посещаются как выражение памяти, любви и уважения. Однако не все знают, что церковь осуждает распитие алкоголя и организацию пикников на кладбищах.

После похорон необходимо установить деревянный крест, который позже заменят на постоянный памятник. Старый крест не следует выбрасывать — его лучше сжечь, а пепел закопать.

В Русской православной церкви подчеркнули, что важно не только внешнее оформление могилы, но и молитва, которая особенно важна для души в первые 40 дней после смерти.

На могилу рекомендуется приносить свежие цветы или высаживать растения, в то время как искусственные венки и цветы не стоит приносить, так как они быстро становятся мусором после дождей.

Можно установить скамейку рядом с могилой, если хочется немного посидеть, однако еда и напитки на кладбище запрещены, сообщает «МедиаПоток» со ссылкой на «Кулик».