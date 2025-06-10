Не у нас
· 16+ · Екатерина Елисеева

В РПЦ рассказали, как нужно вести себя на кладбище

После похорон необходимо...

Екатерина Елисеева

Подписаться на Дзен.канал

Православным верующим рассказали о правилах поведения при посещении кладбища.

Могилы близких посещаются как выражение памяти, любви и уважения. Однако не все знают, что церковь осуждает распитие алкоголя и организацию пикников на кладбищах.

После похорон необходимо установить деревянный крест, который позже заменят на постоянный памятник. Старый крест не следует выбрасывать — его лучше сжечь, а пепел закопать.

В Русской православной церкви подчеркнули, что важно не только внешнее оформление могилы, но и молитва, которая особенно важна для души в первые 40 дней после смерти.

На могилу рекомендуется приносить свежие цветы или высаживать растения, в то время как искусственные венки и цветы не стоит приносить, так как они быстро становятся мусором после дождей.

Можно установить скамейку рядом с могилой, если хочется немного посидеть, однако еда и напитки на кладбище запрещены, сообщает «МедиаПоток» со ссылкой на «Кулик».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Батюшка рассказал, почему в церквях не пускают женщин в брюках

Важное в РТ

14 минут назад

В татарстанском селе к мордовскому празднику ускорили мобильный интернет

уборка кухни после дезинсекции

Не у нас

день назад

У берегов Аляски сняли на камеру загадочный золотой шар

Новости Казани

день назад

В микрорайоне Юдино люди заметили чёрный дым

ремонт лоджий под ключ в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

В Казани студент упал из окна высотки на Глушко и погиб

Новости Казани

день назад

Самосвал протащил BMW по Горьковскому шоссе в Казани

Новости Казани

день назад

В Казани 9 июня стартует фестиваль «Науруз» с участием театров из разных стран

Не у нас

день назад

Пророчество Серафима Саровского уже началось: что он говорил о России
Новости Казани
день назад

В Казани 9 июня стартует фестиваль «Науруз» с участием театров из разных стран

Открытие состоится на сцене нового здания театр...

Фестиваль «Нур»

56 минут назад

С 16 по 20 июня художники проведут стримы по нейросетевому искусству

Важное в РТ

16 минут назад

В татарстанском селе к мордовскому празднику ускорили мобильный интернет

Новости Казани

час назад

В озере Казани утонул ребенок

Не у нас

час назад

В РПЦ рассказали, как нужно вести себя на кладбище
Сотрудники МЧС в Нижнекамске провели гендер-пати
Новости Татарстана
день назад

Сотрудники МЧС в Нижнекамске провели гендер-пати

Новости Казани

3 часа назад

Срок получила хозяйка коттеджа, в бассейне которого от удара током умер мужчина

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане чиновник окажется в суде за получение взятки

Новости Татарстана

3 часа назад

Танцор из группы Ришата Тухватуллина умер после 2 недель в коме
Почему фундамент треснет через год? Разбираем г...
Интересное в Казани
6 дней назад

Почему фундамент треснет через год? Разбираем главные ошибки казанцев при выборе сыпучих материалов